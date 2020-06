MZ: Do walki z epidemią COVID-19 dostarczono 9 mln litrów płynów do dezynfekcji

Informację w sprawie zakupów sprzętu medycznego i ochrony osobistej w związku z epidemią COVID-19 na posiedzeniu senackich komisji Praw Człowieka, Praworządności i Petycji oraz Zdrowia zaprezentowali we wtorek przedstawiciele Ministerstwa Zdrowia.źródło: ShutterStock

1 mln 457 tys. kombinezonów ochronnych, 848 tys. fartuchów, 2 mln 250 tys. półmasek z filtrem FFP2 i FFP3, 70 mln 234 tys. masek chirurgicznych i medycznych, dwa i pół miliona przyłbic, 9 mln litrów płynów do dezynfekcji – to tylko część tego, co dostarczono w związku z epidemią.