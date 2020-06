Francja: 23 zgony z powodu zakażenia koronawirusem

Liczba osób, które zmarły w wyniku zakażenia koronawirusem we Francji, wzrosła o 23, do 29 663 - poinformowało w poniedziałek ministerstwo zdrowia. Po raz pierwszy od czterech dni dzienny bilans ofiar wyniósł więcej niż 20, po tym jak w niedzielę spadł do 7.