Przedstawiciele urzędu marszałkowskiego zapowiedzieli odniesienie się do sprawy po zapoznaniu się z uzasadnieniem orzeczenia.

Dyrektor Alicja Knast została 29 stycznia br. odwołana ze stanowiska przez zarząd woj. śląskiego - pod zarzutami postawionymi jej w wyniku wcześniejszych kontroli i audytu w placówce.

Jak wynika z informacji na stronach gliwickiego WSA, 30 marca br. wpłynęła tam skarga na uchwałę zarządu woj. śląskiego z 29 stycznia br. ws. odwołania dyrektora Muzeum Śląskiego. „Wyrokiem z dnia 17 czerwca 2020 r. Sąd stwierdził nieważność zaskarżonej uchwały” - napisano w komunikacie WSA.

Jak przekazał PAP rzecznik urzędu marszałkowskiego woj. śląskiego Sławomir Gruszka, do zarządu woj. śląskiego nie trafiła dotąd informacja ws. orzeczenia WSA – przedstawiciele samorządu mają odnieść się do niej po zapoznaniu się z uzasadnieniem.

Zarząd woj. śląskiego odwołał Alicję Knast ze stanowiska, tłumacząc to nieprawidłowościami wykazanymi podczas kontroli i audytu. Szefowa czołowego w regionie muzeum została odwołana, choć szef współprowadzącego placówkę resortu kultury, prof. Piotr Gliński, w swojej opinii ocenił, że stwierdzone nieprawidłowości nie są wystarczającą przesłanką do odwołania dyrektor. Minister pozostawił jednak decyzję zarządowi woj. śląskiego, jako organowi sprawującemu bezpośrednio nadzór nad muzeum.

Dyrektor Knast, odnosząc się wcześniej do zapowiedzi jej potencjalnego odwołania mówiła, że to następstwo m.in. jej sprzeciwu wobec organizowania w muzeum konwencji politycznych oraz różnicy zdań między urzędem marszałkowskim a muzeum w sposobie postrzegania tej instytucji. Dyrektor nie kwestionowała zarzutów stawianych w wyniku kontroli, jednak jej zdaniem nie były to uchybienia poważne, jak sugerowali urzędnicy marszałka. Zapowiadała wystąpienie na drogę sądową.

Jak informował rzecznik urzędu marszałkowskiego, przyczyną odwołania dyrektor były „nieprawidłowości wykazane podczas wielomiesięcznych kontroli i audytu prowadzonych w instytucji kultury przez wydział obsługi prawnej i kontroli oraz wydział audytu urzędu marszałkowskiego”. „Wnioski z tych czynności były podstawą do wystosowania pisma do Rzecznika Dyscypliny Finansów Publicznych. O sprawie została powiadomiona właściwa jednostka prokuratury, której przekazano dokumentację z całości przeprowadzonej kontroli i audytu” - przypominał rzecznik.

W sprawie odwołania dyrektor zarząd woj. śląskiego uzyskał pozytywną opinię NSZZ Solidarność przy Muzeum Śląskim oraz - zgodnie z procedurą - otrzymał opinię ministra kultury.

Na początku marca br. media donosiły też o złożonym przez Knast zawiadomieniu CBA ws. propozycji z lutego 2019 r., jaką wobec perspektywy rozpoczęcia procesu Muzeum Śląskiego z wykonawcą siedziby placówki, firmą Budimex, miał złożyć jej marszałek.

Chełstowski miał na spotkaniu pokazać Knast wizytówkę pośrednika, a następnie wyrazić oczekiwanie, aby - nie zważając na zbliżający się termin rozprawy z Budimeksem i ustaloną uprzednio strategię procesową – skorzystała z propozycji mediacji, jaką złożyła mu osoba powołująca się na wpływy w tej firmie. Knast odmówiła.

Chełstowski po tej informacji zapewniał, że nie naciskał w żaden sposób na b. dyrektor Muzeum Śląskiego. Deklarował zaskoczenie, że Knast nie złożyła zawiadomienia natychmiast, lecz po ponad roku, gdy straciła stanowisko - „za swoją niekompetencję”, diagnozował też, że „obiekt, którym zarządzała Knast, sypie się”.

Muzeum Śląskie wszczęło spór sądowy z wykonawcą podziemnej siedziby placówki, konsorcjum firm Budimex SA oraz Ferrovial Agroman. Według Muzeum w obiekcie są poważne wady, za które odpowiada wykonawca, m.in. przecieki, uniemożliwiające bezpieczne wystawianie zbiorów. Muzeum zażądało blisko 123 mln zł odszkodowania, a w razie nieuwzględnienia tego wniosku - obniżenia o blisko 35 mln zł wartości kontraktu.

Alicja Knast została powołana na stanowisko dyrektora Muzeum Śląskiego w 2014 r. bez konkursu, w trudnej sytuacji placówki. Wobec opóźnień i trudności budowy nowej, podziemnej siedziby muzeum na trudnym terenie dawnej kopalni pojawiło się zagrożenie utraty pieniędzy z UE.

Dyrektor doprowadziła do jej otwarcia w czerwcu 2015 r. Charakter nowej siedziby Muzeum Śląskiego zaowocował nagrodami architektonicznymi; nagrody przyznawano też w ostatnich latach placówce i jej dyrektor za działalność wystawienniczą i edukacyjną. Na początku grudnia ub. roku wiceminister kultury Jarosław Sellin wręczył dyrektor Alicji Knast brązowy medal „Zasłużony Kulturze Gloria Artis”.(PAP)

