Wznowienie szkoleń, w których pierwszeństwo mają osoby, które straciły pracę w związku z pandemią koronawirusa, szef MON zapowiedział pod koniec maja. Pierwsze ćwiczenia w ramach służby przygotowawczej zaczynają się w poniedziałek, kończą się 4 września; druga edycja ma trwać od 14 września do 4 grudnia.

"Rozpoczynamy dziś kolejną edycję kampanii społecznej +Zostań żołnierzem Rzeczypospolitej+. W związku z tym, że ćwiczenia wojskowe były zawieszone w czasie epidemii, podjąłem decyzję, żeby odmrozić możliwość odbywania ćwiczeń – zarówno ćwiczeń rezerwistów, jak i szkoleń związanych ze służbą przygotowawczą" – powiedział Błaszczak w poniedziałkowym wystąpieniu.

Według szefa MON przez dwa lata trwania kampanii rekrutacyjnej "liczebność Wojska Polskiego znacząco wzrosła".

Przypomniał, że propozycja szkoleń dla rezerwistów i kandydatów do służby przygotowawczej była skierowana przede wszystkim do osób, które utraciły pracę w wyniku epidemii.

Minister poinformował, że do służby w wojsku zgłosiło się blisko 880 osób, z tego 578 bezrobotnych. Chęć rozpoczęcia służby przygotowawczej wyraziło 490 osób, na ćwiczenia rezerwy zgłosiły się 382 osoby.

"W ten sposób realizujemy dwa cele – to poszerzenie umiejętności, przeszkolenie jak największej grupy osób, które może być wykorzystane w sytuacji kryzysowej; po drugie to propozycja skierowana do tych, którzy utracili pracę" – powiedział. "To propozycja bardzo ważna dla bezpieczeństwa naszej ojczyzny, a jednocześnie dająca sposobność znalezienia pewnego zatrudnienia" – dodał.

W przypadku ćwiczeń rezerwy wynagrodzenie wynosi 3500 zł miesięcznie, w czasie służby przygotowawczej – 1200 zł, po trzech miesiącach przysługuje także 2600 zł odprawy. W obu przypadkach wojsko zapewnia zakwaterowanie i wyżywienie.

"Liczę na to, że w efekcie obu ćwiczeń większość osób, które przystąpią do szkoleń, postanowi związać swoją zawodową przyszłość z Wojskiem Polskim" – powiedział Błaszczak. Przypomniał, że jednym z jego priorytetów jest zwiększenie liczebności sił zbrojnych, czemu ma służyć kampania "Zostań żołnierzem Rzeczypospolitej". Do końca grudnia ubiegłego roku w ramach kampanii chęć wstąpienia do wojska wyraziło blisko 43 tys. osób.

Służba przygotowawcza jest przeznaczona dla ochotników, którzy wcześniej nie pełnili czynnej służby wojskowej. Trwa od czterech do sześciu miesięcy w zależności, czy jest to przygotowanie do służby w korpusie szeregowych, podoficerów czy oficerów.