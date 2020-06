Według wstępnych planów sztabowców prezydenta, w poniedziałek Andrzej Duda odwiedzi okolice Lublina, a we wtorek północne Mazowsze.

W czwartek planowana jest kampanijna wizyta prezydenta w województwie łódzkim, w piątek w województwie świętokrzyskim; w sobotę Andrzej Duda odwiedzi Podlasie.

"Typujemy jeszcze konkretne miejscowości, które miałby odwiedzić prezydent na swojej trasie. To dopiero wstępny plan, który może się jeszcze zmienić" - zaznaczył w rozmowie z PAP jeden ze sztabowców.

Jak dodał, podczas spotkań wyborczych prezydent Duda będzie podkreślał rolę rodziny, a także konieczność inwestycji, które w okresie kryzysu spowodowanego koronawirusem będą pozytywnie wpływać na naszą gospodarkę oraz rynek pracy.

W środę prezydent Andrzej Duda podpisał "Kartę rodziny". To zbiór zasad, którymi, jak zadeklarował Duda, będzie się kierował, podejmując decyzje o podpisywaniu ustaw uchwalanych przez parlament. W zapisach znalazła się deklaracja o wsparciu finansowym dla rodzin, która gwarantuje kontynuację świadczeń "Rodzina 500 plus", "Dobry start" i "Mama plus". Deklaruje również wprowadzenie nowych programów wsparcia, w tym m.in. bonu wakacyjnego na każde dziecko w wysokości 500 zł i objęcie szczególną opieką rodzin wychowujących dzieci z niepełnosprawnościami.

Podpisując dokument, prezydent zobowiązał się do obrony instytucji małżeństwa i tworzenia dobrych warunków do wychowywania dzieci, tym samym deklarując brak zgody na adopcję dzieci przez pary homoseksualne. W karcie zaznaczono również, że zgodnie z zapisami konstytucji małżeństwo to związek kobiety i mężczyzny. "Karta rodziny" przewiduje też ochronę dzieci przed ideologią LGBT. W dokumencie znalazły się zapisy dotyczące zakazu propagowania tej ideologii w instytucjach publicznych.

Z kolei w miniony weekend Andrzej Duda zapowiedział swój plan na najbliższe lata. Tzw. "Plan Dudy" składa się z czterech punktów: inwestycji strategicznych, lokalnych, dla zdrowia oraz inwestycji w środowisko. Wśród inwestycji strategicznych są m.in. Centralny Port Komunikacyjny oraz przekop Mierzei Wiślanej; wśród inwestycji lokalnych m.in. utworzenie żłobka lub klubu dziecięcego w każdej gminie.

Zgodnie z postanowieniem marszałek Sejmu Elżbiety Witek wybory prezydenckie w 2020 r. odbędą się 28 czerwca. Będą one miały charakter "mieszany" - wyborcy mogą zdecydować, czy chcą wziąć w nich udział bezpośrednio, czy drogą korespondencyjną.