Resort zamieścił wykres, jak wypada nasz kraj na tle innych, na swoim profilu na Twitterze.

Podano w nim, że na milion mieszkańców w Polsce przypada 31 zgonów spowodowanych koronawirusem. Dla porównania, w Belgii jest to 829 zgonów na milion mieszkańców, w Hiszpanii – 580, w Wielkiej Brytanii – 598, we Włoszech - 562, we Francji – 448, w Szwecji – 465, w Niemczech – 105, w Austrii – 75, w Rumunii – 70, na Węgrzech – 57, w Czechach – 31, na Litwie – 26, Chorwacji – 25, a w Grecji – 17.

W Polsce zakażenie koronawirusem potwierdzono dotąd u 27 tys. 365 osób, z których 1 tys. 172 zmarły. (PAP)

Autor: Katarzyna Lechowicz-Dyl