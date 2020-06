Koronawirus we Włoszech. W Wenecji Euganejskiej i na Sardynii zero nowych przypadków

Zero zgonów z powodu zakażenia koronawirusem, zero nowych infekcji - takie dane napłynęły w niedzielę z Wenecji Euganejskiej, a także z Sardynii. Cząstkowy bilans wskazuje na stałą poprawę sytuacji epidemicznej we Włoszech.