Nadia: Dzień dobry Tato, spotkaliśmy się dzisiaj, bo chcę przeprowadzić z Tobą wywiad o twojej pracy i zawodzie lekarza, który wykonujesz.

Tata: A dzień dobry Nadusiu, bardzo miło mi się z Tobą spotkać.

Nadia: Jak to się stało, że zostałeś lekarzem ?

Tata: Tak to się stało, że najpierw zgłosiłem się na Akademię Medyczną, przez kilka lat studiowałem na tej akademii, a na zakończenie miałem egzaminy i otrzymałem dyplom lekarza.

Nadia: Ok. Są lekarze o różnych specjalnościach, jaką Ty wybrałeś i dlaczego ?

Tata: Ja wybrałem specjalność lekarza psychiatry, ponieważ interesuje mnie psychika ludzka, albo … psychika człowieka.

Nadia: Dziękuję. Gdzie pracujesz na co dzień, jak wygląda Twój dzień pracy i co należy do Twoich obowiązków ?

Tata: Pracuję na co dzień w szpitalu, w dużym szpitalu klinicznym w Warszawie. Do moich obowiązków należy opieka nad pacjentami, konsultacje medyczne, też na innych oddziałach… A przede wszystkim obecnie, to prowadzenie dokumentacji, co jest obecnie największą bolączką lekarzy, podejrzewam wszystkich. Niestety te wymogi są ogromne i na to potrzeba dużo czasu.

Nadia: Dobrze. Jak się czujesz po całym dniu pracy ?

Tata: Po całym dniu pracy, to czuję się ogólnie dobrze. Natomiast każdy dzień jest inny i bywa różnie. Niektóre dni są bardziej obciążające, jest więcej pracy, więcej obowiązków. No, a w innych jest luźniej, spokojniej i nie ma tak dużych obciążeń.

Nadia: Jak długo pracujesz w swoim zawodzie i czy ta praca sprawia Ci satysfakcję ?

Tata: Jejciu… W zawodzie pracuję już kilkanaście lat, jak nie więcej. Musiałbym policzyć, a … blisko, niecałe 20 lat... A satysfakcję jak najbardziej mi sprawia, bardzo lubię, to co robię. Bardzo lubię kontakt z ludźmi, z obcymi ludźmi i ich historie, ponieważ wszystkie, każda jedna jest inna, nie ma dwóch takich samych i to jest niesamowite słuchać różnych ludzi, jak w zupełnie odmienny sposób widzą świat i jak w nim funkcjonują.

Nadia: Czy po tylu latach pracy w zawodzie lekarza chciałbyś zmienić swój zawód i wybrać inny ?

Tata: Myślę, że nie. Jestem zadowolony z tego, co robię i robię to chętnie. I uważam, że jeśli jeszcze raz miałbym wybierać, to wybrałbym chyba tak samo.

Nadia: Tato, dziękuję Ci bardzo za rozmowę.

Tata: Kochanie, też Ci dziękuje za rozmowę. Miłego dnia.

Nadia Lemczak, 10 lat