W związku z planowanym uruchomieniem krajowego ruchu lotniczego od 1 czerwca 2020 r., zaproszono dziennikarzy na Lotnisko Chopina, by pokazać, jak będzie wyglądała cała "ścieżka pasażera" na nowych zasadach podróżowania.

"W poniedziałek będziemy mogli wszyscy doświadczyć (...) pierwszych rejsowych lotów w Polsce (...) po przerwie. Tak jak z innymi fazami odmrażania gospodarki, musi to się dziać w sposób bezpieczny z zachowaniem wszystkich zasad, które zagwarantują, że nie będziemy mieli jakichkolwiek problemów i że wszyscy ci, którzy będą latali, będą mogli mieć poczucie bezpieczeństwa" - powiedział wiceminister infrastruktury Marcin Horała.

Przekazał, że prace przygotowawcze na lotnisku trwały od kilku dni. "Żeby w poniedziałek wszystko przebiegło zgodnie z planem, to dzisiaj razem to przetestujemy" - zapowiedział minister, który następnie przeszedł "ścieżkę pasażera" m.in. sam przeszedł boarding przez bramkę samoobsługową.

Jak dodał, Polacy chcą latać. "Wiemy, że te loty już cieszą się dużym zainteresowaniem, już sprzedają się bilety" - powiedział.

"Mamy dobrą wiadomość: wracamy do latania. Najważniejszą dla nas rzeczą jest bezpieczeństwo pasażerów, załóg lotniczych, pracowników portu lotniczego. Dlatego z myślą o nich przygotowaliśmy nowe zasady podróżowania w ruchu lotniczym" - zakomunikował prezes Urzędu Lotnictwa Cywilnego Piotr Samson.

Szef ULC poinformował, że nowe zasady zostały przygotowane po długiej analizie, na podstawie wytycznych Agencji Unii Europejskiej ds. Bezpieczeństwa Lotniczego (EASA) i Europejskiego Centrum ds. Zapobiegania i Kontroli Chorób (ECDC) oraz naszego Głównego Inspektora Sanitarnego (GIS).

"Połączyliśmy to wszystko i są to te zasady, które będą obowiązywać. Traktujmy je, jako niezbędne środki zapewnienia bezpieczeństwa pasażerom, bo to jest dla nas najważniejsze. To są te środki, które (...) w obecnej sytuacji epidemicznej, w której znajduje się Polska - są najbardziej adekwatne" - tłumaczył Samson.

Jak wyjaśnił, nowe wytyczne wprowadzają obowiązek noszenia maseczki, dystansowania się społecznego, dezynfekcji oraz mierzenia temperatury.

"W tych nowych zasadach na terminal będą mogły wchodzić tylko osoby, które podróżują, bez osób odprowadzających. Pasażerom będzie mierzona temperatura za pomocą kamer termowizyjnych - graniczną temperaturą jest 38 stopni Celsjusza. Ta decyzja została podjęta na poziomie europejskim. Dokładamy wszelkich starań, żeby z punktu widzenia pasażera nie było żadnych dodatkowych utrudnień, żeby to przejście w całej podroży lotniczej: przez terminal do samolotu było jak najbardziej płynne" - powiedział.

Dyrektor Lotniska Chopina w Warszawie Mariusz Szpikowski zapewnił, że priorytetem jest jak najszybsze wznowienie ruchu pasażerskiego. "Ale chcemy to zrobić w sposób absolutnie bezpieczny zgodnie z wymogami GIS, aby zdobyć zaufanie pasażerów, przekonać wszystkich do tego, że latanie jest bezpieczne i aby ten ruch mógł się odbudowywać bez żadnych perturbacji, w zdrowiu pasażerów i personelu, który nas obsługuje" - powiedział Szpikowski.

Jego zdaniem, na początku ten ruch pasażerski nie będzie duży. "Natomiast w miarę odbudowywania się tego ruchu, musimy się przygotować na to, że te przepisy również mogą ulegać zmianie" - powiedział.

Jak tłumaczy rzecznik Lotniska Chopina Piotr Rudzki, zgodnie z nowymi zasadami, do terminala lotniska będzie mógł wejść pasażer posiadający kartę pokładową bądź bilet - zarówno w wersji papierowej, czy elektronicznej. Jeżeli takiego biletu nie ma, wówczas może go zakupić np. u przewoźnika, ale tylko w asyście pracownika Straży Ochrony Lotniska. Przed wejściem do budynku jest wyznaczony kierunek, gdzie mają się ustawiać pasażerowie oczekujący na wejście do środka.

"Po wejściu do terminala nastąpi sprawdzenie biletów, dokumentów i zostanie zmierzona podróżnemu temperatura. Następnie pasażer będzie mógł się sam odprawić za pomocą self-checking'u lub tradycyjnie przy stanowisku przewoźnika, które jest zabezpieczone specjalną pleksi, by zminimalizować kontakt między pasażerem i obsługą" - powiedział Rudzki. Następny etap to kontrola bezpieczeństwa, gdzie obowiązują odpowiednie dystanse; wszystkie pojemniki używane podczas kontroli do których pasażerowie wkładają swoje rzeczy, będą dezynfekowane. Po kontroli bezpieczeństwa pasażer udaje się do swojej bramki wylotowej, gdzie oczekuje na samolot zachowując dystans. Końcowy etap to boarding i wejście na pokład samolotu.

"Po każdym etapie zalecamy dezynfekcję rąk. Płyny i żele antybakteryjne są umieszczone na terenie lotniska. Jeśli jednak ktoś chciałby się w nie zaopatrzyć, to przed wejściem na teren portu w automatach są maseczki, rękawiczki i żele. Cały czas należy nosić maseczkę. W miejscach, w których pasażerowie muszą się ustawić w kolejce, na podłodze są naklejki przypominające o zachowaniu dystansu społecznego" - powiedział Rudzki. Jak dodał, po przylocie na lotnisko, w hali, gdzie się oczekuje na odbiór bagażu też są wyznaczone miejsca dystansu społecznego, zaleca się jak najszybsze opuszczenie terminalu.

Rudzki przekazał, że na terenie lotniska będzie otwarta część sklepów, kawiarni, czy barów.