"To, co się dzisiaj dzieje, daje nam w zasadzie powody do spokojnego optymizmu, przy przestrzeganiu wszystkich odpowiednich środków" - oświadczył Miszustin na posiedzeniu rady koordynacyjnej ds. walki z pandemią.

Premier podkreślił, że przez ostatnie trzy dni widoczny jest mniejszy przyrost liczby nowych infekcji, a w środę po raz pierwszy liczba wyleczonych przekroczyła liczbę nowych zakażeń. "To dobra wiadomość. Być może zaczęliśmy przekraczać najwyższy punkt obciążenia systemu ochrony zdrowia" - powiedział Miszustin. Dane te demonstrują, "że sytuacja stopniowo się stabilizuje, szczególnie w Moskwie" - dodał.

Miszustin poinformował, że 17 regionów Rosji - spośród ponad 80 - może stopniowo łagodzić ograniczenia wprowadzone w związku z pandemią. Regiony te spełniają odpowiednie kryteria i 14 z nich już wdrożyło pierwszy etap łagodzenia restrykcji.

O spadku tempa przyrostu zakażeń mówiła także Golikowa w wystąpieniu przed parlamentarzystami wyższej izby parlamentu Rosji, Rady Federacji. Wicepremier przyznała jednak, że w niektórych regionach kraju zakażeń koronawirusem przybywa.

Zapewniła, że wskaźnik śmiertelności jest w Rosji "znacznie niższy niż ogółem na świecie" i wynosi obecnie 0,95 proc.

Oficjalne dane o śmiertelności w Rosji z powodu koronawirusa są znacznie niższe niż w innych krajach dotkniętych pandemią. Media niezależne w Rosji i prasa zachodnia wyrażały wątpliwości dotyczące tych statystyk. Wskazywano na ogólny wzrost śmiertelności w Rosji w ostatnich tygodniach. Golikowa zapewniała jednak niedawno, że Rosja nie manipuluje statystykami zgonów z powodu Covid-19.

Przedstawiciele rządu Rosji wypowiadali się w dniu, gdy w kraju po raz kolejny spadła liczba nowych infekcji. Liczba wykrytych nowych przypadków - ponad 8,7 tys. - po raz pierwszy jest niższa niż liczba pacjentów wypisanych ze szpitali w ciągu ostatniej doby - ponad 9,2 tys. Jednocześnie w środę odnotowano najwyższą dotąd liczbę zgonów z powodu koronawirusa - zmarło od wtorku 135 osób.

Od 30 marca, gdy przez sześć tygodni w Rosji władze wprowadziły dni wolne od pracy z powodu epidemii, wzrosła o 29 proc. liczba bezrobotnych. Jest ich obecnie w Rosji 1,665 mln - poinformowała Golikowa.

Ogólna liczba zakażeń koronawirusem w Rosji od początku pandemii przekroczyła w środę 300 tysięcy i wynosi 308 705. Liczba zgonów wzrosła do 2972.

