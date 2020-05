"Z początkiem czerwca Lufthansa ponownie zaoferuje pasażerom możliwość podróży z Krakowa i Warszawy do Frankfurtu. Oznacza to w sumie 17 cotygodniowych połączeń z Polski. Będą one częścią nowego rozkładu rejsów, który wraz z końcem czerwca pozwoli pasażerom Lufthansa Group udać się w podróż do kolejnych 130 miast, w porównaniu do obecnie obowiązującego rozkładu połączeń repatriacyjnych, który zakończy się 31 maja" - poinformował przewoźnik w czwartkowym komunikacie.

Przewoźnik podał, że połączenia Lufthansy z Polski pomiędzy 1 a 14 czerwca 2020 r. dotyczyć będą tygodniowo pięć rejsów z Krakowa i 12 z Warszawy do Frankfurtu.

"Linie lotnicze należące do Lufthansa Group (...) od czerwca znacznie rozszerzą rozkład rejsów i zaoferują pasażerom możliwość podróży do wielu słonecznych, wakacyjnych kierunków, jak również liczne trasy międzykontynentalne. W nowej ofercie znajdzie się ponad 106 miast w Niemczech i Europie oraz ponad 20 połączeń międzykontynentalnych, co znacząco zwiększy wybór kierunków oferowanych pasażerom" - czytamy.

Jak podano, do końca czerwca Lufthansa Group zaoferuje pasażerom 1800 cotygodniowych przelotów do ponad 130 miast na całym świecie.

"Wprowadzając czerwcowy rozkład połączeń w istotny sposób przyczyniamy się do rewitalizacji infrastruktury lotniczej, kluczowego elementu siły ekonomicznej Niemiec, jak i całej Europy. Ludzie chcą i mogą wrócić do podróżowania, zarówno w celach rekreacyjnych, jak i zawodowych. Dlatego w nadchodzących miesiącach będziemy stopniowo zwiększać zakres oferowanych przez nas usług, ponownie łącząc Europę ze sobą i z pozostałą częścią świata" - powiedział cytowany w komunikacie członek zarządu Deutsche Lufthansa AG Harry Hohmeister.

Jak podano w komunikacie, w pierwszej połowie czerwca Lufthansa wznowi europejskie rejsy z Frankfurtu oprócz Warszawy, także do Hanoweru, na Majorkę, do Sofii, Pragi, Billund, Nicei, Manchesteru, Budapesztu, Rygi, Krakowa, Bukaresztu, Dublina oraz Kijowa. Z Monachium pasażerowie mogą udać się w podróż do Münster/Osnabrück, Sylt, Rostocku, Wiednia, Zurychu, Brukseli oraz Palmy na Majorce.

Ponadto, w pierwszej połowie czerwca w nowym rozkładzie rejsów znajdzie się także 19 kierunków długodystansowych, o 14 więcej niż w maju. W sumie do połowy przyszłego miesiąca Lufthansa, SWISS i Eurowings zaoferują ponad 70 cotygodniowych połączeń międzykontynentalnych, ponad czterokrotnie więcej niż obecnie. Wznowienie kolejnych rejsów międzykontynentalnych planowane jest na drugą połowę czerwca.

"Rozkłady rejsów wszystkich linii należących do Lufthansa Group są ze sobą ściśle koordynowane, co pozwoli na ponowne utworzenie stabilnej siatki połączeń w Europie i na świecie" - czytamy.

Austrian Airlines zdecydowało o przedłużeniu zawieszenia wykonywania operacji lotniczych o kolejny tydzień, od 31 maja do 7 czerwca. Rozważane jest wznowienie rejsów w czerwcu.

SWISS planuje wznowienie rejsów w rejon Morza Śródziemnego, oraz rozwinięcie oferty o największe miasta Europy takie, jak Paryż, Bruksela czy Moskwa. W czerwcu przewoźnik ponownie zaoferuje pasażerom nowe rejsy długodystansowe, dodając je do obecnie wykonywanych trzech cotygodniowych połączeń do Nowego Jorku / Newark (USA). SWISS planowo ma zaoferować pasażerom podróż z Zurychu do Nowego Jorku (lotnisko JFK), Chicago, Bangkoku, Tokio, Bombaju, Hong Kongu i Johannesburga.

Eurowings w ubiegłym tygodniu ogłosiło, że już od maja zacznie rozwijać podstawową ofertę z lotnisk w Dusseldorfie, Kolonii/Bonn, Hamburgu oraz Stuttgartu, dodając stopniowo 15 nowych europejskich kierunków, z naciskiem na region Morza Śródziemnego: Hiszpanię, Grecję, Portugalię i Chorwację.

Brussels Airlines planuje wznowienie operacji lotniczych od 15 czerwca w ramach ograniczonej siatki połączeń.

"Planując podróż pasażerowie powinni pamiętać o regulacjach dotyczących przyjazdu i kwarantanny w miejscu docelowym. Mogą się również spodziewać dodatkowych obostrzeń związanych z troską o bezpieczeństwo i higienę, na przykład dłuższego czasu oczekiwania do punktów kontroli na lotnisku. Do odwołania ograniczone są także usługi cateringowe świadczone na pokładzie" - czytamy.

Ponadto, podczas całego czasu trwania podróży pasażerów obowiązuje noszenie masek zakrywających nos i usta.

W Polsce do 23 maja obowiązuje zakaz ruchu lotniczego na naszym obszarze. Chodzi o loty krajowe oraz międzynarodowe samolotów przewożących cywilnych pasażerów. (PAP)

autor: Aneta Oksiuta