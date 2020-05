Szef resortu zdrowia został zapytany w radiowej części rozmowy w RMF FM o to, czy w czasie wakacji do Polski będą mogli przyjeżdżać turyści z zagranicy, co wiąże się z dodatkowymi dochodami dla różnych branż.

"Nie wiem. Nie potrafię dzisiaj odpowiedzieć na to pytanie, dlatego że granice otwieramy najpóźniej, (…) w czwartym etapie odmrażania, kiedy będziemy mieli dane, że nie ma nowych ognisk za granicą, w krajach sąsiednich" – powiedział minister.

"W tej chwili już przywróciliśmy mały ruch transgraniczny, ale o tym dużym ruchu turystycznym to jest dosyć poważna decyzja, która może spowodować istotne wzrosty zachorowań" – dodał. (PAP)

Autor: Katarzyna Lechowicz-Dyl