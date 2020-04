- Dziś jest pierwszy szczególny dzień. Mamy na tę chwilę 370 osób, które wyzdrowiały. To pierwszy taki dzień, gdy możemy powiedzieć, że jest przyrost osób, które zdrowieją - w porównaniu do nowych zachorowań - powiedział premier Mateusz Morawiecki podczas dzisiejszej konferencji prasowej.

Jak podkreślał premier, luzowanie obostrzeń nie zmienia zasad dystansowania społecznego. - Konsekwentnie otwieramy gospodarkę, ale nawet o centymetr nie luzujemy reguł sanitarnych, zasad odstępu między ludźmi. Z domu wychodzimy do pracy, po zakupy, w sprawach ważnych dla zdrowia - trzymajmy się tych zasad - powiedział Mateusz Morawiecki.

Od 6 maja rząd chce dopuścić możliwość otwarcia żłobków i przedszkoli. - Ci którzy nie będą mogli odprowadzić dziecka do placówki, będą mogli wciąż pobierać zasiłek opiekuńczy - podkreślił premier.

Ze względu na sytuację epidemiologiczną organ prowadzący może ograniczyć liczebność grupy przedszkolnej lub ograniczyć liczbę dzieci objętych opieką w żłobkach. GIS i MZ przygotują wytyczne, które pomogą podjąć decyzję o otwarciu placówki.

▶️ Żłobki i przedszkola od 6 maja będą mogły działać w nowym systemie sanitarnym. pic.twitter.com/CDWgoYcEYh — Kancelaria Premiera (@PremierRP) April 29, 2020

Od 4 maja otwarte zostaną hotele i miejsca noclegowe oraz galerie handlowe. W galeriach będzie obowiązywał limit klientów do jednej osoby na 15 m2. Co ważne – do powierzchni sprzedażowej nie wlicza się powierzchnia korytarzy.

W centrach handlowych nie mogą funkcjonować jednak kluby fitness i przestrzeń rekreacyjna (np. place zabaw). Nie mogą funkcjonować także miejsca, w których spożywa się posiłki na miejscu (tzw. food court).

W otwartych hotelach nie będą mogły być czynne baseny i sale fitness.

Podobny limit osób będzie obowiązywał w otwieranych od 4 maja instytucjach kultury: muzeach i bibliotekach.

Instytucje kultury będą otwierane stopniowo i w różnym czasie. O konkretnym terminie decydować będzie organ prowadzący daną placówkę po konsultacji z powiatową stacją sanitarno-epidemiologiczną.

▶️ Od 4 maja zostają otwarte sklepy w centrach handlowych (ścisłym reżimie sanitarnym). pic.twitter.com/Bdp7i1ps4A — Kancelaria Premiera (@PremierRP) April 29, 2020

Również tego dnia zostaną przywrócone zabiegi rehabilitacyjne, ale nie obejmują one gabinetów masażu. Otwarte zostaną także boiska szkolne.

Jak powiedział premier kolejne znoszenie obostrzeń będzie odbywało się w cyklach dwutygodniowych. Podejmowane decyzje będą w oparciu o trzy kryteria:

- procentowy wskaźnik przyrostu zachorowań

- dystansowanie społeczne

- wydolność systemu ochrony zdrowia

- Ten kolejny etap redukowania obostrzeń to dobre wiadomości dla gospodarki, ale wciąż przed nami trudne decyzje, trudne działania. Przestrzegam przed łamaniem zasad reżimu sanitarnego - podkreślał premier.

- Uruchomienie poszczególnych miejsc czy instytucji będzie odbywać się w pełnym reżimie bezpieczeństwa. Indywidualne oceny ryzyka będą kluczowe. Trzeba ich dokonać w porozumieniu z ekspertami np. z inspekcji sanitarnej - powiedział Mateusz Morawiecki.

Minister Zdrowia Łukasz Szumowski przypomniał o obowiązku noszenia maseczek. - Zsuwanie lub nienoszenie maski to objaw egoizmu. Możemy zakażać innych - powiedział.