Wskaźnik śmiertelności SARS-CoV-2 został oszacowany na 7,05 proc. Śmiertelność choroby zakaźnej MERS, która pojawiła się w 2012 r., wynosiła 35 proc.

Epidemia koronawirusa rozpoczęła się w mieście Wuhan w środkowych Chinach w grudniu ubiegłego roku. W samych Chinach z jej powodu zmarły 4632 osoby, przy ogólnej liczbie zakażonych SARS-CoV-2 prawie 83 tys.

Najwięcej przypadków śmiertelnych odnotowano jednak w krajach, do których koronawirus trafił w pierwszych miesiącach bieżącego roku. W Stanach Zjednoczonych przy 920,4 tys. przypadkach zakażeń miały miejsce 52872 zgony. We Włoszech przy blisko 193 tys. zakażonych zmarło 25969, w Hiszpanii przy 219,7 tys. infekcji zmarły 22902 osoby, we Francji przy 159,8 tys. zakażeń zmarło 22245 osób, a w Niemczech przy zakażeniach na poziomie 154,1 tys. zmarło już 5622.

Światowa Organizacja Zdrowia uznała epidemię SARS-CoV-2 za pandemię 11 marca. Uczyniła tak ze względu na pojawienie się zakażeń koronawirusem jednocześnie w różnych częściach globu. Miesiąc później, 10 kwietnia, liczba wszystkich zgonów z powodu Covid-19 przekroczyła 100 tys.