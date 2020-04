Minister Maląg powiedziała, że w Polsce działają 824 domy pomocy społecznej. "Na chwilę obecną mamy 24 domy, które są w kwarantannie" – powiedziała.

W DPS-ach mieszka ok. 80 tys. osób. Szefowa MRPiPS poinformowała, że placówkach w tych przebywa 311 osób, u których potwierdzono zakażenie koronawirusem. Stanowią oni 0,39 proc. wszystkich mieszkańców DPS-ów.

Minister podkreślała, że rząd wspiera samorządy w opanowaniu sytuacji w DPS-ach zarówno finansowo, jak i zaopatrując te placówki w środki higieny.

Podczas konferencji przedstawiono statystki zgonów na COVID-19 w domach opieki w różnych krajach.

Przykładowo, we Francji zanotowano 17167 zgonów na COVID-19, z czego 8479 to osoby z domów opieki (49 proc. wszystkich zgonów). W Norwegii na COVID-19 zmarło 136 osób, z czego 87 to mieszkańcy domów opieki (64 proc.).

W Polsce w domach opieki z powodu koronawirusa zmarło 16 osób, co stanowi 4,4 proc. wszystkich zgonów.(PAP)

Autorka: Olga Zakolska