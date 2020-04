W minionym tygodniu lider Porozumienia Jarosław Gowin w rozmowie z "Wprost" powiedział, że minister Szumowski powinien zostać wicepremierem.

"Minister Szumowski powinien zostać podniesiony do rangi wicepremiera po to, żeby móc wydawać polecenia pozostałym ministrom, a nie z nimi negocjować, bo nie ma na to czasu. Albo powinien zostać powołany specjalny wicepremier, pełnomocnik do walki z epidemią" – wskazał Gowin.

Minister Szumowski w radiowej Trójce był pytany, czy aspiruje do tej funkcji. "Bardzo dziękuję, ale nie. Wystarczy mi pracy na stanowisku, które w tej chwili mam" – powiedział szef MZ.

Od poniedziałku obowiązuje nowe rozporządzenie, zgodnie z którym można przemieszczać się pod warunkiem zachowania dystansu społecznego i zasłaniania twarzy; otwarty został wstęp do lasów i parków (z wyłączeniem placów zabaw). Osoby powyżej 13 lat mogą przemieszczać się samodzielnie.

Minister Szumowski przyznał, że to zmniejszenie obostrzeń może zostać cofnięte w zależności od liczby zakażeń.

"Myślę, że po tygodniu już będzie widać po pierwsze wzrost mobilności, bo to obserwujemy z dnia na dzień. Po drugie już pierwsze drgnięcia liczby osób chorych będą po 7-8 dniach" – powiedział. Ocenił, że samoizolacja społeczna Polaków była bardzo skuteczna, a ostatni wzrost liczby zakażeń to efekt ognisk epidemicznych.(PAP)

Autorka: Olga Zakolska