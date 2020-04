Podczas konferencji prasowej posłanek Koalicji Obywatelskiej w Sejmie Kidawa-Błońska została zapytana przez dziennikarza TVP Info, czy jej kampania została zawieszona, bo w ostatnich dniach pojawił się jej spot w mediach społecznościowych. W odpowiedzi wicemarszałek Sejmu zapytała dziennikarza, czy widział ten spot. Kiedy ten zaprzeczył, powiedziała: "Jeżeli pan tego spotu nie widział, to nie możemy o nim rozmawiać, bo gdyby pan zobaczył ten spot i zobaczył, co było w tym spocie, to nie zadałby mi pan tego pytania".

Na uwagę, że spot był podpisany jako ogłoszenie wyborcze, Kidawa-Błońska powtórzyła, że skoro dziennikarz go nie widział, ona nie będzie z nim o tym rozmawiała. "Jak pan obejrzy - porozmawiamy" - dodała. Dopytywana, czy prowadzi kampanię czy kampania jest zawieszona, odpowiedziała: "Nie prowadzę kampanii, ponieważ w takich warunkach kampanii prowadzić nie można". Dziennikarz zapytał w tym kontekście, czym jest w takim razie odbywająca się w Sejmie jej konferencja prasowa, Kidawa-Błońska odpowiedziała z kolei: "Jestem politykiem, jestem posłem, jestem wicemarszałkiem Sejmu i robię to, co powinien robić każdy polityk, czyli kontaktuje się za pomocą mediów z wyborcami, z Polakami, informuje ich o tym, co dzieje się w naszym kraju, mówię o tym, czego nie mogą się dowiedzieć z pańskiej telewizji, żeby wiedzieli, jak wygląda nasza rzeczywistość".

Kidawa-Błońska opublikowała w sobotę w mediach społecznościowych wpis wraz nagraniem, w którym podkreśliła, że tegoroczne święta są inne niż wszystkie. „Wielkość narodu poznaje się w trudnych chwilach. Patrzę z dumą, jak Polacy dokonują niezwykłych rzeczy. Lekarze, pielęgniarki, pracownicy ochrony zdrowia, policjanci, strażacy, kasjerki, kurierzy i wielu, wielu innych – stoją na pierwszej linii frontu” – powiedziała wicemarszałek Sejmu.

Jak mówiła w spocie, te osoby narażają własne życie "bez sprzętu ochronnego, bez testów, bez pomocy, bo ktoś nie pomyślał". "My o nich myślimy. Każdego dnia. Są naszymi bohaterami" – oświadczyła. „Szczególnie w święta pamiętajmy o naszych bohaterach i o tych z nas, którzy potrzebują pomocy” – powiedziała Kidawa-Błońska. „Jesteśmy wielkim narodem. Zwyciężymy” - dodała.

Pod koniec marca Kidawa-Błońska zadeklarowała, że zawiesza całkowicie swoją kampanię wyborczą i będzie zajmowała się "tylko tym, co dotąd, czyli (...) realizowała zadania, którą stoją przed posłem Rzeczypospolitej".