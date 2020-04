"W związku ze stanem epidemii COVID-19 odradzamy podróże, również związane ze Świętami" - czytamy we wpisie resortu na Twitterze, w którym zamieszczono również komunikat.

W komunikacie natomiast MSZ podkreślił, że czasowo została przywrócona kontrola graniczna.

"W związku ze stanem epidemii odradzamy wszelkie podróże. Osobom, które będą jednak z ważnych przyczyn planować przyjazd do Polski, przypominamy że w związku COVID-19 na granicy z Niemcami, Czechami, Słowacją i Litwą została tymczasowo przywrócona kontrola graniczna. Granicę RP można przekroczyć tylko w wyznaczonych miejscach, a wzmożony ruch powoduje wydłużenie czasu oczekiwania na przejściach granicznych. Apelujemy, by planując podróż, w miarę możliwości wybierać przejścia graniczne o mniejszym natężeniu ruchu" - poinformował resort dyplomacji.

MSZ zamieścił również listę przejść granicznych, które są obecnie otwarte.

Na granicy z Niemcami otwarte są przejścia: Jędrzychowice, Olszyna, Świecko, Krajnik Dolny, Kołbaskowo, Świnoujście-Garz, Zgorzelec, Gubin, Słubice, Kostrzyn nad Odrą.

Na granicy z Czechami funkcjonują przejścia: Cieszyn-Chotebuz, Gorzyczki, Nowe Chałupki, Kudowa Słone, Trzebina, Jakuszyce, Gołkowice, Lubawka, Głuchołazy oraz przejście Cieszyn-Cesky Tesin (Most Przyjaźni) tylko z ruchem pieszym. Resort przypomniał, że tranzyt przez Czechy dla ruchu osobowego pozostaje zamknięty. Możliwy jedynie przejazd tirów i ciężarówek.

Granicę z Litwą można przekroczyć w Budzisku i Ogrodnikach.

Granicę ze Słowacją można przekroczyć w Barwinku i Chyżnem.

Resort w komunikacie przypomniał również, że każda osoba, która dotrze do Polski będzie objęta obowiązkową 14-dniową kwarantanną. MSZ przypomniał również, że podczas kontroli na granicy każda osoba zobowiązana jest podać adres, pod którym będzie odbywał kwarantannę. Informacje te są wprowadzane bezpośrednio do bazy danych i automatycznie przekazywane właściwym służbom, które będą weryfikować, czy obowiązek kwarantanny jest realizowany. Kwarantannie - zgodnie z obowiązującymi przepisami - będą wówczas poddani wszyscy domownicy, z którymi będzie przebywała osoba wracająca do Polski. (PAP)

autor: Mateusz Roszak