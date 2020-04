Porozumienie, ugrupowanie Jarosława Gowina, wyraźnie się połamało, on nie ma w nim większości - powiedział we wtorek wicemarszałek Senatu Bogdan Borusewiczźródło: Agencja Gazeta autor zdjęcia: Fot. Michal Ryniak Agencja Gazeta

Porozumienie, ugrupowanie Jarosława Gowina, wyraźnie się połamało, on nie ma w nim większości - powiedział we wtorek wicemarszałek Senatu Bogdan Borusewicz (KO). Odnosząc się do swojej piątkowej wypowiedzi, że Gowin powinien być premierem, powiedział, że teraz widać, że to nieaktualne.