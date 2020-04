Z kolei żołnierze brygad logistycznych dostarczą w piątek materiały ochronne do 105 szpitali na terenie kraju. "W nocy z brygad logistycznych Inspektoratu Wsparcia Sił Zbrojnych wyjechały samochody, które z magazynów Agencji Rezerw Materiałowych odbiorą 1,2 mln maseczek chirurgicznych oraz 9,5 tys. litrów płynów do dezynfekcji. Jeszcze dziś żołnierze dostarczą materiały do 105 szpitali na terenie całej Polski" - poinformował we wcześniejszym wpisie minister Błaszczak.

Każdego dnia w walkę z koronawirusem zaangażowanych jest kilka tysięcy żołnierzy oraz specjalistyczny sprzęt wojskowy. Żołnierze wspierają też służby podległe Ministerstwu Spraw Wewnętrznych i Administracji. Od 1 kwietnia 400 żołnierzy Żandarmerii Wojskowej wspólnie z policją patroluje miejsca publiczne – przede wszystkim parki, lasy miejskie oraz skwery.