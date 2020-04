Koronawirus w Rosji: Łączna liczba zakażeń wzrosła w kraju do 3548

Liczba wykrywanych przypadków sięgała ostatnio 400-500 w ciągu doby. Wicepremier Tatiana Golikowa powiedziała w środę, że rosnąca liczba rejestrowanych przypadków to także efekt szerszego zakresu testów.źródło: ShutterStock

W ciągu ostatniej doby odnotowano w Rosji 771 nowych przypadków zakażenia koronawirusem; łączna liczba zakażeń wzrosła w kraju do 3548 - poinformował w czwartek sztab powołany przez władze do walki z epidemią. To rekordowy dotąd dobowy wzrost zakażeń.