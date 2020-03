Sejmowa komisja finansów publicznych zajmowała się we wtorek przegłosowanymi we wtorek nad ranem senackimi poprawkami do specustawy o wsparciu firm w związku z epidemią koronawirusa.

Większość z nich uzyskała negatywną opinię komisji - podobne było też stanowisko rządu. Wśród nich znalazły się poprawki zmierzające do usunięcia wprowadzonych przez Sejm zmian dotyczących kodeksu wyborczego, czy Rady Dialogu Społecznego.

Poparcia nie uzyskała też poprawka Senatu, która mówi, że w okresie stanu zagrożenia epidemicznego, stanu epidemii lub stanu nadzwyczajnego nie będą pobierane zaliczki na podatki, podatki czy opłaty od firm.

Podobnie zaopiniowano poprawkę zmierzającą do utworzenia Funduszu Płynności, którego celem ma być wsparcie utrzymania płynności firm dotkniętych skutkami epidemii oraz poszkodowanych wskutek wprowadzanych ograniczeń, a także poprawkę o utworzeniu funduszu celowego na przeciwdziałanie skutkom rozprzestrzeniania się wirusa ze środków pochodzących z Unii Europejskiej, przekazanych w ramach programu Coronavirus Response Investment Initiative w wysokości 20 mld zł.

Komisja wyraziła też negatywną opinię o poprawce, która przewiduje, że dodatkowym zasiłkiem opiekuńczym zostaliby objęci rodzice dzieci do lat 12, które z powodu koronawirusa nie mogłyby uczęszczać do przedszkola czy szkoły. Dotyczyłoby to też niepełnosprawnych dzieci do 18. roku życia.

Pozytywną opinię uzyskało natomiast trzydzieści poprawek, które miały poparcie rządu i były głosowane w jednym bloku. W zasadniczej części doprecyzowują one przepisy, eliminują wątpliwości interpretacyjne oraz korygują uchybienia i luki. Komisja pozytywnie zaopiniowała też poprawkę, która wykreśla zdublowaną regulację.

Wśród poprawek popartych przez komisję znalazł się przepis, który przewiduje zwolnienie z reżimu Prawa zamówień publicznych zamówień udzielanych przez regionalne fundusze rozwoju, o których mowa w ustawie o samorządzie województwa, podobnie jak ma to miejsce w przypadku zamówień udzielanych przez Polski Fundusz Rozwoju.

Komisja poparła również na rozwiązanie wydłużające ważność upływających po 7 marca br. orzeczeń lekarskich lub psychologicznych. Zgodnie z tą poprawką byłyby one ważne jeszcze przez 60 dni od dnia odwołania stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii.