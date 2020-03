Blisko 7 tys. osób, które naruszyły wprowadzoną w związku z pandemią Covid-19 godzinę policyjną, zostało aresztowanych na Sri Lance. Władze w Kolombo zdecydowały wcześniej o wprowadzeniu całkowitego zakazu poruszania się przez całą dobę i zamknięciu wszystkich sklepów. Regulacje są uchylane co dwa dni tylko na kilka godzin. W weekend lankijskie służby medyczne poinformowały o pierwszym zgonie pacjenta z koronawirusem. W sumie na wyspie wykryto dotąd 115 zakażeń.

Władze Malezji aresztowały w weekend ponad 800 osób, które nie stosowały się do wprowadzonych restrykcji w ruchu osobowym. To o ponad 200 więcej, niż aresztowano od początku obowiązywania blokady kraju 18 marca - poinformował w poniedziałek minister obrony Ismail Sabri Yaakob. Większość z aresztowanych została ukarana za wielokrotne poruszanie się po miastach bez wystarczającego uzasadnienia, pojedyncze osoby zatrzymano za uprawianie joggingu i grę w piłkę. Wszystkim grozi grzywna i do pół roku więzienia.

Władze stanu Penang na północy kraju czasowo zamknęły popularne targowisko z żywnością. Zarządzający targowiskiem nie kontrolowali liczby przebywających na terenie klientów, ani nie zapewniły kupującym płynów odkażających do rąk – przekazał szef stanowego rządu Chow Kon Yeow. Malezja potwierdziła dotąd największą liczbę przypadków Covid-19 w całym regionie - 2470. Zanotowała także 34 zgony.

Od poniedziałku posiadacze wiz studenckich i długoterminowych pozwoleń na wjazd do Singapuru będą potrzebowali osobnych zezwoleń żeby zostać wpuszczonym do tego kraju. To kolejne restrykcje rządu, który już 23 marca wprowadził zakaz wjazdu i tranzytu przez swoje terytorium cudzoziemców. O nowych ograniczeniach zdecydowano, gdy liczba wykrytych w mieście-państwie przypadków Covid-19 przekroczyła 800. Obecnie wynosi ona 844. Zmarły trzy osoby.

Władze Kambodży w nocy z poniedziałku na wtorek na miesiąc przestaną wydawać wizy turystyczne. Obcokrajowcy chcący wjechać do królestwa będą musieli przejść test w kierunku Covid-19 najdalej 72 godziny przed przekroczeniem granicy oraz przedstawić dowód ubezpieczenia. Wymóg zaopatrzenia się w te dokumenty nie obowiązuje dyplomatów. Wszystkie wjeżdżające osoby będą jednak podlegały badaniom medycznym.

W poniedziałek kambodżański premier Hun Sen nakazał zamknięcie wszystkich kasyn w kraju od nocy z 1 na 2 kwietnia. Szef rządu obiecał jednocześnie zwolnienia podatkowe dla firm z branży gier hazardowych. W ostatnich latach Kambodża stała się hazardowym centrum Azji Południowo-Wschodniej. W 2019 r. działało tam blisko 130 kasyn. Po potwierdzeniu kolejnych czterech przypadków zachorowań 15-milionowy kraj ma ich obecnie 107.