Na piątkowej konferencji prasowej prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski podkreślił, że jego zdaniem prowadzona przez niego polityka w zakresie utrzymania opłat w Strefie Płatnego Parkowania Niestrzeżonego (SPPN) jest racjonalna. "Dlatego, że dzięki temu, że te opłaty zostały utrzymane, mamy możliwość znalezienia miejsca do parkowania dla tych, którzy tego miejsca najbardziej potrzebują, czyli tych, którzy w danym momencie muszą dojechać do centrum, żeby pójść do szpitala albo wspomóc seniorów" - wskazał.

"Natomiast dzisiaj podjąłem decyzję o tym, żeby zwolnić z opłat wszystkich lekarzy, pielęgniarki, cały personel warszawskich szpitali oraz ratowników medycznych" - przekazał prezydent stolicy. Jak tłumaczył, są to ludzie, którzy są "na pierwszej linii frontu", którzy muszą być traktowani "w sposób wyjątkowy". "I w związku z tym, że dzięki tej polityce utrzymania opłat można stosunkowo łatwo znaleźć miejsca parkingowe w centrum, możemy wprowadzić tego typu decyzję" - podkreślił.(PAP)