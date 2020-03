Szef KPRM poinformował na czwartkowym briefingu prasowym, że do tej pory w ramach akcji polski przewoźnik przewiózł już do kraju z zagranicy ponad 34 tys. Polaków. Dodał, że obecne loty - realizowane do 5 kwietnia - będą lotami pozaeuropejskimi. Po 5 kwietnia - dodał - rząd nie wyklucza pojedynczych lotów, "jeśli będzie taka konieczność".

Realizowane mają być loty do transportu towarów materiałów ochrony medycznej, przede wszystkim z Chin. Dworczyk podkreślił, że z tych lotów również będą mogły skorzystać firmy komercyjne, które - jak mówił - "w tej chwili zabiegają o to, żeby te materiały medyczne sprowadzić do Polski".

"Oczywiście to będą komercyjne rozliczenia z LOT-em, ale bezpłatnie z tych przelotów, z tych przewozów będą mogły skorzystać samorządy, organizacje pozarządowe, które chcą przekazać później materiały agendom rządowym, szpitalom, czy służbie zdrowia" - podkreślił szef KPRM.