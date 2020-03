Ogłoszono rozporządzenie MSWiA przedłużające kontrole graniczne do 13 kwietnia br.

W Dzienniku Ustaw we wtorek po południu ogłoszono rozporządzenie MSWiA przedłużające do 13 kwietnia br. kontrole graniczne osób przekraczających granicę państwową RP, będącą granicą wewnętrzną strefy Schengen. Dotychczas kontrole te były przywrócone od 15 do 24 marca.