Ten efekt, który dzisiaj mamy, mniejszego przyrostu [przypadków koronawirusa] niż się spodziewaliśmy, nie może nas usypiać. Jesteśmy bardzo zaniepokojeni tym co się dzieje i musimy wdrożyć kolejne ograniczenia - powiedział we wtorek 24 marca premier Mateusz Morawiecki. Ograniczenia mają obowiązywać do 11 kwietnia.