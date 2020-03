Resort poinformował we wtorek rano, że liczba zdiagnozowanych osób zakażonych SARS-CoV-2 w Polsce od 4 marca, czyli od momentu wykrycia pierwszego przypadku, wzrosła do 766. Od tego czasu z powodu niewydolności oddechowej wywołanej COVID-19 zmarło w naszym kraju 8 pacjentów. Liczba nowych potwierdzanych przypadków sukcesywnie rośnie. W sobotę zdiagnozowano 111 nowych pacjentów, w niedzielę 98, w poniedziałek 116 (najwyższy dzienny wzrost), we wtorek rano resort poinformował o kolejnych 17 zachorowaniach.

"Musimy się przyzwyczaić do trzycyfrowych wzrostów zakażeń w najbliższych dniach" – powiedział PAP rzecznik.

Jednocześnie wyraził nadzieję, że kwarantanna społeczna przyniesie efekt i w kolejnych tygodniach dynamika zachorowań spowolni.

"Liczymy, że kwarantanna społeczna przyniesie rezultaty i liczba zakażeń będzie w kolejnych tygodniach wyhamowywać. Ważne jest więc, byśmy nadal byli odpowiedzialni" – zaznaczył.