Od niedzieli ulicami niemieckich miast poruszać można się tylko w pojedynkę lub parami - poinformowała szefowa niemieckiego rządu podczas konferencji prasowej. Restrykcje, które obowiązywać będą w całym kraju przez co najmniej dwa tygodnie, nie dotyczą rodzin i członków tego samego gospodarstwa domowego; osoby te nadal mogą wspólnie wychodzić z domu.

Osoby poruszające się po mieście muszą zachowywać co najmniej 1,5 metra odstępu od innych. Merkel podkreśliła, że jest to najważniejsza zasada, bo przy jej zachowaniu „możliwość zakażenia spada do zera”. Również przedsiębiorstwa będą musiały wprowadzić ją dla swoich pracowników i gości.

Kanclerz poinformowała także o całkowitym zamknięciu restauracji, choć nadal będzie możliwa sprzedaż posiłków na wynos i z dowozem. Dodatkowo oprócz wielu sklepów i lokali, które są już zamknięte na mocy wcześniejszych decyzji, obecnie również salony fryzjerskie, kosmetyczne, studia tatuażu i salony masażu będą musiały zaprzestać działalności.

„Nie ma jeszcze dostępnych szczepionek ani leków, dlatego takie zasady są obecnie najskuteczniejszym środkiem w walce z wirusem” - powiedziała Merkel. Podkreśliła, że nie są to propozycje, ale zasady, za których nieprzestrzeganie grozić będą kary. Ich wysokość nie była przedmiotem niedzielnej telekonferencji z udziałem kanclerz, części ministrów rządu federalnego i premierów krajów związkowych, którzy zgodzili się na obowiązywanie nowych zasad w całym kraju.

Dotychczas cieszące się dużą autonomią kraje związkowe wprowadzały zróżnicowane obostrzenia i nakazy mające spowolnić rozprzestrzenianie się koronawirusa. „Dostawaliśmy od wielu osób sygnały, że życzą sobie jasności na poziomie federalnym” - tłumaczyła Merkel.

Kanclerz zapowiedziała, że w poniedziałek rząd będzie podejmował decyzje na temat pomocy finansowej dla gospodarki, a projekty ustaw w tej sprawie będą procedowane w taki sposób, żeby mogły zostać przyjęte przez Bundesrat (drugą izbę parlamentu federalnego) podczas specjalnego posiedzenia w najbliższy piątek.

Niemcy znajdują się w pierwszej piątce państw na świecie najmocniej dotkniętych pandemią koronawirusa SARS-CoV-2. Według najnowszych wyliczeń Uniwersytetu Johna Hopkinsa w kraju zidentyfikowano 23 974 przypadki zakażenia, a 92 zakażone osoby zmarły.