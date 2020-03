Z szacunków MSZ Hiszpanii wynika, że placówki dyplomatyczne tego kraju otrzymały już ponad 20 tys. zgłoszeń telefonicznych dotyczących możliwości powrotu do ojczyzny.źródło: ShutterStock

Polska będzie jednym z pierwszych państw, do których Hiszpania wyśle samoloty po swoich obywateli, chcących powrócić do kraju w związku z pandemią koronawirusa. Akcja sprowadzania Hiszpanów do ojczyzny ruszy w sobotę - poinformowała w piątek szefowa hiszpańskiego MSZ Arancha Gonzalez Laya.