"Krajowa Administracja Skarbowa do chwili obecnej przekazała 10 tys. litrów spirytusu na potrzeby dezynfekcji. KAS wspiera walkę z koronawirusem, spirytus został przekazany do szpitali, Straży Granicznej i Straży Pożarnej" - wyjaśniła rzeczniczka KAS.

Dodała, że spirytus pochodził z przestępstwa, był zatrzymany w miejscach produkcji, na drogach krajowych, był przewożony przez granicę. Alkohol miał być przeznaczony do zniszczenia lub sprzedaży.

Wcześniej w piątek Wielanek poinformowała PAP, Izba Administracji Skarbowej w Olsztynie przekazała dwóm olsztyńskim szpitalom – Uniwersyteckiemu Szpitalowi Klinicznemu i Wojewódzkiemu Specjalistycznemu Szpitalowi Dziecięcemu w Olsztynie – 1,5 tys. litrów spirytusu pochodzącego z przestępstwa, który był przeznaczony do zniszczenia.

"Było to możliwe dzięki szybkim działaniom KAS i przedstawicieli wymiaru sprawiedliwości, które umożliwiły wykorzystanie przeznaczonego do zniszczenia spirytusu do przygotowania preparatu dezynfekującego" - wyjaśniła rzeczniczka.

Dodała, że była to kolejna partia spirytusu przekazana przez KAS. Kilka dni wcześniej 1000 litrów otrzymała Państwowa Straż Pożarna w Olsztynie. "W najbliższym czasie kolejną dużą ilość spirytusu przekażemy do szpitala w Elblągu" - zapowiedziała. (PAP)

