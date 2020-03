Rzecznik resortu zdrowia twierdzi, że nie powinniśmy wliczać zmarłej dziś kobiety do ofiar koronawirusa w Polsceźródło: ShutterStock

Wszystko wskazuje na to, że bezpośrednią przyczyną zgonu nie był koronawirus, tylko sepsa – powiedział rzecznik Ministerstwa Zdrowia Wojciech Andrusiewicz, powołując się na lekarzy ze szpitala w Łańcucie. Dodał, że pojawiły się też wątpliwości co do przyczyny śmierci innego pacjenta, który wcześniej był uznany za ofiarę nowego patogenu.