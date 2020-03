"Uczynimy wszystko, co tylko możliwe, żeby w jak największym stopniu Polskę i nasz poziom życia zabezpieczyć przed skutkami tego, co w tej chwili się dzieje. Wszystko, dosłownie wszystko. Będziemy szukali wszelkich możliwych rozwiązań ku temu; dzisiaj zakładamy program, ale oczywiście on może ulegać modyfikacjom i będzie ulegał - jeżeli to będzie konieczne, wzmocnieniu, intensyfikacji, zwiększeniu. Musimy być elastyczni" - powiedział prezydent w czwartek po zakończeniu posiedzenia Rządowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego.

Pakiet pomocowy dla gospodarki w związku z negatywnymi skutkami epidemii koronawirusa został przedstawiony w środę po Radzie Gabinetowej.

Po posiedzeniu, premier Mateusz Morawiecki poinformował o powstaniu projektu pod nazwą: Gospodarcza i społeczna tarcza antykryzysowa dla bezpieczeństwa przedsiębiorstw i pracowników w związku z pandemią wirusa SARS-Cov-2. Szacunkowa wartość pakietu to ok. 212 mld zł. Pięć filarów pakietu tworzy: obrona przed utratą miejsc pracy, wsparcie dla służby zdrowia, bezpieczeństwo systemu finansowego, wsparcie dla przedsiębiorców i inwestycje publiczne. (PAP)