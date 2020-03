Trump ogłosił stan nadzwyczajny na terenie całego kraju, by - jak powiedział - "uwolnić całą moc rządu federalnego". Zgodnie z jego zapowiedzią pozwoli to na przekazanie 50 mld dolarów środków federalnych na zwalczanie pandemii.

"Nie chcemy, by każdy przechodził test, to całkowicie niepotrzebne" - stwierdził Trump. Zapowiedział też wprowadzenie regulacji, które mają ułatwić służbom medycznym walkę z pandemią, w tym m.in. zwiększenie liczby łóżek szpitalnych. Prezydent wezwał stany do utworzenia specjalnych ośrodków kryzysowych.

Wiceprezydent USA Mike Pence poinformował, że koronawirus został już zdiagnozowany w 46 amerykańskich stanach.