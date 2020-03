Włochy: Do 1266 wzrosła liczba zmarłych zakażonych koronawirusem

To wzrost o 250 osób w ciągu doby.źródło: ShutterStock

Do 1266 wzrosła we Włoszech liczba zmarłych zakażonych koronawirusem - poinformowała w piątek Obrona Cywilna. To wzrost o 250 osób w ciągu doby.