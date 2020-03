Hiszpania: Liczba zgonów z powodu koronawirusa wzrosła do 35

Liczba osób zmarłych z powodu Covid-19 zwiększyła się w Hiszpanii do 35, zaś zakażonych do ponad 1,6 tys. pacjentów – podało we wtorek ministerstwo zdrowia. W ciągu zaledwie doby liczba zainfekowanych osób wzrosła o około 700 przypadków.