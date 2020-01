Morawiecki w wypowiedzi dla portalu zachęcał do powrotu Polaków z Wielkiej Brytanii, zapewniając o dobrej kondycji polskiej gospodarki, w tym wysokim wzroście gospodarczym i niskim poziomie bezrobocia.

"Cieszą nas dane mówiące, że zmniejsza się liczba Polaków przebywających na emigracji. Traktujemy to jako ocenę dotychczasowych działań, ale też wyzwanie do działań kontynuujących ten trend. Będą one realizowane w najbliższych miesiącach" - zaznaczył szef rządu.

Podkreślił, że brexit odbywa się w sposób bezpieczny i w pełni uporządkowany - na podstawie umowy wyjścia, która gwarantuje płynne przejście do kolejnego rozdziału relacji między Wielką Brytanią a UE.

"Wielka Brytania jest i pozostanie dla Polski kluczowym partnerem. Polski rząd będzie działał na rzecz utrzymania i dalszego rozwoju silnych więzi pomiędzy Wielką Brytanią a Polską oraz ambitnej przyszłej umowy między Unią a Wielką Brytanią" - zapewniał.

Szef rządu zaznaczył, że z polskiego punktu widzenia zostały w pełni zabezpieczone prawa obywateli przebywających w Wielkiej Brytanii, a także zagwarantowane zostało właściwe rozliczenie finansowe oraz utrzymanie relacji handlowych.

"Dzięki okresowi przejściowemu w praktyce obywatele, przedsiębiorcy, konsumenci, inwestorzy, studenci po obu stronach nie odczują zmian. Zatem zasady handlu, w tym regulacje celne, między Polską a Wielką Brytanią nie zmienią się" - podkreślił.

Morawiecki zapewniał, że w obozie rządzącym nikt nie myśli i nie mówi o scenariuszu polexitu i ocenił, że hasło to jest inspirowane i wykorzystywane przez opozycję "celem powiększania podziałów w społeczeństwie".

Premier odniósł się także do wizyty w Warszawie prezydenta Francji Emmanuela Macrona, która będzie miała miejsce w przyszłym tygodniu. "Celem rozmów z Francją jest intensyfikacja współpracy gospodarczej. Chcemy, aby Polska była siłą napędową głębszej współpracy gospodarczej poprzez powrót do zasad, które były podstawą powołania Unii Europejskiej. Nigel Farage zauważył jedną rzecz, z którą się zgadzam, że brexit jest początkiem pewnych zmian w Europie. Dał nam jasny sygnał, że UE potrzebuje reformy i europejscy politycy to rozumieją, ogłaszając chociażby cykl konferencji na temat przyszłości Europy. Bierzemy w tym aktywny udział" - zaznaczył szef rządu.

O północy czasu kontynentalnego z 31 stycznia na 1 lutego Wielka Brytania przestanie być oficjalnie członkiem Unii Europejskiej. Brexit będzie pierwszym przypadkiem wystąpienia z UE.

Okres przejściowy po wyjściu Wielkiej Brytanii z UE ma potrwać 11 miesięcy. Jeśli w tym czasie nie udałoby się podpisać nowej umowy handlowej między UE-27 a Zjednoczonym Królestwem, okres ten może zostać wydłużony o 12 lub 24 miesiące, przy czym jeśli warunki nowej umowy handlowej zostałyby uzgodnione przed końcem tego wydłużenia, wtedy zostałoby ono skrócone. Brytyjski premier Boris Johnson kategorycznie wyklucza jednak takie rozwiązanie.

Równolegle od momentu rozpoczęcia okresu przejściowego Londyn może formalnie prowadzić rozmowy handlowe z państwami trzecimi i jeśli udałoby się je sfinalizować do końca 2020 r., mogłyby one wejść w życie również od 2021 r.