Były agent CBA Tomasz Kaczmarek w reportażu "Superwizjera" wyemitowanym w sobotę przez TVN24 oskarżył szefa MSWiA, ministra koordynatora służb specjalnych, b. szefa CBA Mariusza Kamińskiego oraz b. wiceszefa CBA Macieja Wąsika o wywieranie na niego nacisków podczas operacji dotyczącej rzekomej willi Kwaśniewskich.

Do sprawy nawiązali na niedzielnym briefingu politycy Lewicy: szef klubu Lewicy Krzysztof Gawkowski i przewodniczący SLD Włodzimierz Czarzasty.

"Wczoraj dowiedzieliśmy się, jak działa państwo PiS, które chce nie tylko rządzić, ale i sądzić niewinnych i wsadzać ich do więzienia. Służby specjalne, które były w latach 2005-2007 i są od roku 2015 w rękach PiS, nie prowadzą polityki szukania i odkrywania prawdy, ale szukania haków na przeciwników politycznych. Nie ma na to zgody, żeby koordynatorem służb specjalnych i szefem MSWiA był człowiek, który mógł być szefem tej zorganizowanej szajki, która chciała wsadzać niewinnych ludzi do więzienia" - powiedział Gawkowski.

Dlatego - mówił - parlamentarny klub Lewicy zgłosi w najbliższym tygodniu wniosek o wotum nieufności dla ministra Mariusza Kamińskiego. "Nie pozostaniemy też bierni w sytuacji, gdy okazuje się, że mogli dzisiaj szefowie służb, polscy parlamentarzyści łamać prawo" - oświadczył szef klubu Lewicy.

Gawkowski zapowiedział, że w związku z tym klub Lewicy zawiadomi także prokuraturę o możliwości popełnienia przestępstwa przez Kamińskiego, Wąsika i Kaczmarka. "Z wczorajszych wypowiedzi można domniemywać - to sprawdzi prokuratura - że działali oni jako zorganizowana grupa, w tym przypadku przestępcza. Bo jeśli dochodziło do fałszowania notatek, jeżeli działo się to na polecenie szefów, to oznacza, że wspólnie i w porozumieniu łamali prawo" - oświadczył.

Dziennikarze pytali Czarzastego, czy wierzy w działania prokuratury pod rządami PiS. "Trzeba w coś wierzyć; wcześniej czy później to świństwo się zakończy. Ludzie zobaczą po prostu, jak są przygotowywane haki na uczciwych ludzi" - odpowiedział polityk.

"Tak nawiasem - panie Wąsik, panie Kamiński i wszyscy ci panowie, którzy brali lub nie brali - to się okaże - w tym udział, ja bym radził iść do pana prezydenta Dudy i wziąć ułaskawienie, bo jak przyjdzie kiedyś przyzwoity prezydent, to wam tego ułaskawienia nie da. A jak weźmiecie to ułaskawienie w styczniu, to będziecie mogli jeszcze robić te świństwa przez kilka miesięcy albo nawet parę lat, bo będziecie mieć kwit o niewinności w kieszeni" - dodał Czarzasty.

Jak przekonywał, ta sytuacja się kiedyś skończy i "zejdzie na poziom normalnych ludzi". "Wszystkie Pegasusy, podsłuchiwania ludzi, zastraszania ludzi, sędziów, wszystkie nominacje dla ludzi, którzy są bez twarzy i bez honoru - mówię o pani Pawłowicz, panu Piotrowiczu w TK - kiedyś to świństwo się skończy. A my po to jesteśmy trzecią siłą w Polsce, by dzień i noc o tym mówić. Nieuczciwość zawsze wraca" - oświadczył.

Pytany, jak w tej sytuacji powinien zachować się prezydent Andrzej Duda, Czarzasty odparł, że "powinien zachować się przyzwoicie, ale tak się nie zachowa, bo w tej sprawie nie jest przyzwoity".

Czarzasty przekonywał, że z "urzędnikami jest tak: robią co chcą, bo wydaje im się, że są niezmienialni, nieodwoływalni i niekrytykowalni, bo PiS ich wzywa, bo członkowie PiS mówią: można być naprawdę niemoralnym, a będziesz awansowany, możesz dostać podwyżkę". "Ale ja mówię wszystkich nieuczciwym urzędnikom i prokuratorom: +przyjdzie czas, zostanie to rozliczone+" - zaznaczył Czarzasty.

Podkreślił, że wie, w jakiej sytuacji Kaczmarek "wykazuje skruchę" i dlatego Lewica uwzględnia go we wniosku do prokuratury. "Przecież my nie jesteśmy chłopcami wczoraj urodzonymi, dlatego nie mówimy: +fajny pan Kaczmarek i zły PiS+, tylko mówimy +wszyscy jesteście z tego samego źródła+" - wskazał.

W reportażu "Superwizjera" przedstawiono wypowiedzi Kaczmarka (znanego jako "agent Tomek"), które miały pochodzić z konfrontacji z jednym ze świadków z połowy grudnia 2019 r. w siedzibie CBA. W wypowiedziach tych Kaczmarek mówi m.in. o tym, że dowody zebrane w operacji dotyczącej willi w Kazimierzu Dolnym, która miała rzekomo należeć do byłej pary prezydenckiej Jolanty i Aleksandra Kwaśniewskich, są wynikiem "rozkazów i poleceń od Mariusza Kamińskiego i Macieja Wąsika". "Miałem wytworzyć przeświadczenie, że dom w Kazimierzu Dolnym należy do Jolanty i Aleksandra Kwaśniewskich. Ja osobiście nigdy takiego przeświadczenia nie powziąłem, a moje notatki i złożone zeznania są efektem nacisków ze strony moich byłych przełożonych" - mówił były agent CBA.

Oskarżenia Kaczmarka skomentował na Twitterze w sobotę rzecznik ministra koordynatora służb specjalnych Stanisław Żaryn. "+Agent Tomek+ przez lata publicznie tłumaczył, że wie do kogo należała +willa Kwaśniewskich+, brylował w mediach opowiadając o szczegółach akcji. Jak usłyszał zarzuty dotyczące oszustw finansowych, nagle przypomniał sobie o +naciskach+ M. Kamińskiego i Macieja Wąsika" - napisał Żaryn".