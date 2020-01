Z rekomendacji PiS w PKW zasiądą: Zbigniew Cieślak, Dariusz Lasocki oraz Arkadiusz Pikulik. Koalicja Obywatelska zgłosiła do Komisji Ryszarda Balickiego oraz Konrada Składowskiego. Lewica wskazała Liwiusza Laskę, zaś PSL-Kukiz15 - Macieja Miłosza. Prezes NSA wskazał do Komisji sędziego Sylwestra Marciniaka, zaś prezes TK wskazała sędziego Wojciecha Sycha.

Kadencja sędziów PKW wskazanych przez Sejm będzie wynosić cztery lata, kadencja pozostałych dwóch sędziów wyniesie dziewięć lat.

Od dnia powołania nowego składu PKW, prezydent będzie miał 110 dni na zwołanie pierwszego posiedzenia nowej Komisji. Do czasu otwarcia pierwszego posiedzenia nowej Komisji, PKW będzie działać w dotychczasowym składzie.

Prezydent podczas uroczystości powołania sędziów do PKW dziękował im za przyjęcie nominacji. "To jest bardzo ważna Komisja, PKW jest jednym z podstawowych elementów gwarancyjnych funkcjonowania demokracji w jej najbardziej sztandarowym wymiarze, jakim są wybory. PKW de facto gwarantuje wszystkie prawa wyborcze w sensie ich rzeczywistego funkcjonowania, dba o to, by wybory odbyły się tak jak należy" - mówił Andrzej Duda.

Jak podkreślił, PKW "przede wszystkim przeprowadza proces głosowania i pilnuje tego, aby jego wynik jak najszybciej i w jak najrzetelniejszy sposób został ustalony i dotarł do opinii publicznej". "Jest to zatem rola fundamentalna z niezwykłą odpowiedzialnością" - zaznaczył prezydent.