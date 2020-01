Prezydent Andrzej Duda poinformował we wtorek po posiedzeniu Rady Gabinetowej, że nie będzie uczestniczył w zaplanowanym na 23 stycznia Światowym Forum Holokaustu, które odbędzie się w Instytucie Yad Vashem w Jerozolimie. Wyjaśnił, że podjął taką decyzję, gdyż organizatorzy Forum nie umożliwili zabrania głosu przedstawicielowi Polski. Podkreślił też, że jest to stanowisko jego oraz rządu. Swoje wystąpienia na Forum ma mieć m.in. prezydent Rosji Władimir Putin.

O ocenę tej decyzji prezydenta był pytany w piątek w Polsat News europoseł, b. premier i b. szef SLD Leszek Miller. "Tutaj zgodzę się z prezydentem, że dobrze uczynił dlatego, że to byłaby sytuacja dla niego bardzo niekomfortowa, tym samym i dla Polski, dla jej majestatu, kiedy Andrzej Duda siedziałby wśród zaproszonych bez szans na zabranie głosu w tak ważnym momencie i w tak ważnym zgromadzeniu" - powiedział Miller.

Według polityka SLD "innym pytaniem, ale takim domagającym się wypowiedzi, jest: jak to się stało, dlaczego w Yad Vashem na prestiżowej konferencji nie będzie głosu prezydenta Polski i czy to ma związek z osłabieniem pozycji Polski na arenie międzynarodowej, czy też są jakieś inne czynniki, które warto poznać".

Miller, na uwagę, że współorganizatorem forum jest Europejski Kongres Żydowski, którym kieruje Wiaczesław Mosze Kantor, "bliski znajomy prezydenta Rosji", zaznaczył, że oprócz tego, kto organizuje forum, ważne jest też gdzie ono jest organizowane. "Yad Vashem to nie jest prywatna instytucja; tam odbywają się najważniejsze spotkania dotyczące Holokaustu (...). (Forum) to jest przedsięwzięcie firmowane przez najwyższe czynniki izraelskie łącznie z prezydentem i rządem" - podkreślił. Jak dodał, uciekanie w tłumaczenie, że Światowe Forum Holokaustu "to jest jakaś prywatna impreza, jest niepoważne".

Piąte Światowe Forum Holokaustu odbędzie się 23 stycznia z okazji 75. rocznicy wyzwolenia niemieckiego nazistowskiego obozu koncentracyjnego Auschwitz-Birkenau oraz Międzynarodowego Dnia Pamięci o Ofiarach Holokaustu przypadającego 27 stycznia.