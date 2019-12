Dyrektor biura legislacyjnego klubu Lewicy Dariusz Standerski zapowiedział, że w 2020 roku Lewica będzie kontynuowała prace w ramach przyjętego przez klub wykazu prac legislacyjnych. "My tutaj się nigdzie nie śpieszymy, robimy swoją robotę i będzie przedstawiali kolejne projekty ustaw, które prowadzą do zrealizowania naszego programu nowoczesnego państwa dobrobytu, czyli takiego państwa, w którym leki na receptę kosztują nie więcej niż pięć złotych, w którym najniższa emerytura wynosi 1600 zł" - powiedział PAP polityk.

"To również państwo, które jest dobrym pracodawcą tzn., że płaci nie mniej niż 3500 zł na start kariery. To także państwo, które jest dla wszystkich - także dla młodych rodziców, którzy będą mieli zagwarantowane miejsce dla swoich dzieci w żłobkach" - dodał.

Standerski został zapytany, czy w przypadku gwarantowanej najniższej emerytury należy się spodziewać nowego projektu, czy Lewica skupi się na tym, który złożyła przy okazji zmian ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych. "Będziemy też składać kolejne, bo korekty wymaga cały system, a całego systemu nie zmienia się jedną ustawą" - odpowiedział.

Wiceprzewodnicząca klubu Lewicy Magdalena Biejat w rozmowie z PAP zapowiedziała, że założenia ustawy reprywatyzacyjnej, którą w 2020 roku planuje złożyć w Sejmie, będzie na początku roku konsultowana ze stroną społeczną i ekspertami. "Chcemy, żeby to był projekt, co do którego nie ma zarzutów ani ze strony obrony praw lokatorskich, ani ze strony prawnej, więc chcemy go naprawdę dobrze przygotować" - powiedziała.

"Nie mogę jeszcze mówić o szczegółach technicznych, ale na pewno chcemy zatrzymać reprywatyzację, zatrzymać możliwość oddawania kamienic w naturze, zatrzymać możliwość oddawania kamienic, w których mieszkają lokatorzy" - podkreśliła.

Biejat zaznaczyła, że w przypadku roszczeń powinny być symboliczne odszkodowania. "Wychodzimy z założenia, że co do zasady, to rozmawiamy o zadośćuczynieniu za kamienice, które w większości były +kupą gruzu+ 70 lat temu" - stwierdziła.

Posłanka Lewicy Anna Maria Żukowska w rozmowie z PAP przyznaje, że wśród projektów ustaw będzie także tzw. projekt reprodukcyjny. "Będzie to projekt kompleksowy, który będzie zawierał propozycje nie tylko dotyczące przerywania ciąży, ale także przywrócenia tabletek +dzień po+ i in vitro, dostępu do antykoncepcji, dostępu do ginekologa, edukacji seksualnej" - wylicza.

Jak podkreśliła, w kampanii Lewica obiecywała legalizację aborcji do 12. tygodnia ciąży oraz możliwość dostępu do ginekologa od 15 roku życia.

Standerski zapowiedział także, że Lewica rozmawia z ekspertami ws. projektu ustawy wprowadzającej podatek cyfrowy dla międzynarodowych korporacji. "Dawno w Polsce nie wprowadzono dobrej ustawy podatkowej i zależy nam na tym, żeby ta ustawa, którą zaproponujemy, funkcjonowała całe lata i do tego trzeba się dobrze przygotować" - dodał.

"W przyszłym roku zaczniemy dyskusję o całym polskim systemie podatkowym" - zapowiedział.