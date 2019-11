Od dziś Polacy bez wiz do USA. To amerykańsko-polski sukces

To już oficjalne! Polacy mogą uzyskać online autoryzację ESTA na wyjazdy biznesowe i turystyczne do USA na https://esta.cbp.dhs.gov. Wspólny amerykańsko-polski sukces! Do zobaczenia w Stanach Zjednoczonych! - napisała w poniedziałek na Twitterze ambasador USA w Polsce Georgette Mosbacher.źródło: PAP

autor zdjęcia: Radek Pietruszka