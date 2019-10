Zaostrzenie prawa to konsekwencja zamachu na synagogę w mieście Halle 9 października, gdzie zginęły dwie przypadkowe osoby.

"Przed wydaniem zgody na posiadanie broni trzeba będzie wystosować obowiązkowe zapytanie do Urzędu Ochrony Konstytucji. Broń nie może trafiać do rąk ekstremistów" - uzasadniała nowe regulacje niemiecka minister sprawiedliwości Christine Lambrecht w rozmowie, która ukazała się w niedzielę w magazynowym wydaniu dziennika "Die Welt" - "Welt am Sonntag".

BfV jest służbą specjalną zajmującą się w RFN bezpieczeństwem wewnętrznym. Do jej zadań, oprócz kontrwywiadu, należy też walka z terroryzmem i ekstremizmem.

Wspomniana nowelizacja będzie elementem 9-punktowego planu zwalczania "prawicowego ekstremizmu i przestępstw motywowanych nienawiścią", który został opracowany przez niemieckie ministerstwo sprawiedliwości i MSW. Zostanie on przedstawiony do akceptacji gabinetowi kanclerz Angeli Merkel w najbliższą środę.

Oprócz zaostrzenia dostępu do broni, inicjatywa przewiduje zmiany prawa dotyczące mediów społecznościowych. Na przykład platformy takie jak Facebook czy Youtube, oprócz kasowania nielegalnych treści, będą musiały ich publikację automatycznie zgłaszać Federalnemu Urzędowi Kryminalnemu (BKA - odpowiednik polskiego CBŚP). Będą musiały udzielać też funkcjonariuszom wszelkich potrzebnych informacji.

Wzmocniona ma być też ochron polityków lokalnych.

9 października 27-letni uzbrojony neonazista Stephan Balliet próbował wedrzeć się do synagogi w Halle, w Saksonii-Anhalt. Po nieudanej próbie sforsowania drzwi świątyni otworzył ogień do przypadkowych ludzi na ulicy. Zabił dwie osoby, a kolejne dwie zranił. Sprawca transmitował zamach na żywo za pośrednictwem platformy gier wideo Twitch. Po pościgu napastnik został schwytany. Nie był wcześniej notowany ani przez policję ani przez BfV. Broń natomiast wykonał sam, korzystając z instrukcji z darknetu.

Statystycznie w Niemczech na stu mieszkańców przypada 19,6 sztuk broni palnej będącej w prywatnym posiadaniu. W USA współczynnik ten wynosi 120,5. W Polsce - 2,5.

Z Berlina Artur Ciechanowicz (PAP)