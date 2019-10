Decyzję reprywatyzacyjną wydaną w 2010 r. ws. nieruchomości przy ul. Szarej i Czerniakowskiej komisja unieważniła 27 czerwca ubiegłego roku. Decyzja została podpisana przez ówczesnego wiceszefa Biura Gospodarki Nieruchomościami Jakuba R. Chodzi o teren na warszawskim Powiślu, który odzyskał biznesmen Maciej M., oskarżony obecnie ws. warszawskich reprywatyzacji. M. planował wybudować tam apartamentowce.

Jak wówczas wskazywano, ratusz nie ustalił, czy pierwotni właściciele nieruchomości byli w posiadaniu wskazanego gruntu i nie przeanalizował aktów notarialnych i umów, które opiewały na rażąco niskie kwoty w stosunku do wartości nieruchomości.

Skargę na decyzję złożyło m.st. Warszawa, a także jej beneficjent biznesmen Maciej M. oraz jego siostra Elżbieta.

Miasto zaskarżyło decyzję komisji weryfikacyjnej w zakresie uzasadnienia. Jak podkreślał WSA, zdaniem miasta nie jest uprawnione stanowisko komisji, zgodnie z którym przy wydawaniu decyzji reprywatyzacyjnej zaniechało ono weryfikacji tego, czy wnioskodawcy są w posiadaniu nieruchomości. Ratusz twierdzi też, że nie miał obowiązku weryfikowania niewspółmierności świadczeń, tj. różnicy między kwotą, za którą nabyto roszczenia a wartością nieruchomości.

W piątek Wojewódzki Sąd Administracyjny uchylił decyzję komisji weryfikacyjnej. "Zdaniem sądu, przy wydawaniu decyzji reprywatyzacyjnej przez prezydenta miasta stołecznego Warszawy w 2010 r. (…) nie możemy mówić o rażącym naruszeniu prawa" – uzasadniał wyrok sędzia Dariusz Chaciński.

Sąd przy tym nie wykluczył, że mogą zachodzić podstawy do uchylenia decyzji reprywatyzacyjnej. "Ale z całą pewnością nie można mówić o rażącym naruszeniu prawa przy wydawaniu tej decyzji, a to była podstawa do orzekania przez komisję" – podkreślił sąd.