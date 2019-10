W rozmowie wyemitowanej w piątek rano na antenie Radia Katowice Kwieciński był m.in. pytany o Program dla Śląska, powiększony w ostatnich dniach o 32 nowe przedsięwzięcia o wartości ok. 5 mld zł. Obecnie ten rządowy program dla regionu zawiera 116 projektów o łącznej wartości 62 mld zł.

Odnosząc się do pytania o ostatnie działania kładące nacisk na południową część woj. śląskiego Kwieciński podkreślił, że rząd chce w ramach programu rozwiązywać problemy w skali całego województwa, nie tylko Śląska pojmowanego jako jego największa aglomeracja czy kraina geograficzna.

„Program bierze pod uwagę zarówno północ, czyli dawne woj. częstochowskie, ale bierze też pod uwagę południe, czyli Podbeskidzie. Tu faktycznie są projekty, o których mówiliśmy od wielu lat” - zaznaczył szef MIiR, nawiązując do podpisania w ostatnich dniach umów na budowę tzw. obejścia Węgierskiej Górki w śladzie trasy S1, rewitalizacji połączeń kolejowych do Wisły i Cieszyna oraz zapowiedzi podjęcia prac projektowych dla nowego odcinka linii kolejowej przez Jastrzębie do Ostrawy.

„Ten objazd (brakującego odcinka trasy S1 - PAP), który jest w tej chwili, przez Węgierską Górkę, jest karkołomny. Wszyscy, którzy jechali tamtędy, na to wskazują - więc wreszcie ten węzeł gordyjski będzie rozwiązany; obiecaliśmy, że go rozwiążemy i go rozwiążemy. Połączenie Wisły z Cieszynem – też od lat o nim się mówiło: tam zabrakło pieniędzy i my znaleźliśmy pieniądze” - mówił Kwieciński.

„Trzeci projekt jest dla nas szczególnie ważny dlatego, że widzimy, że aby dać dodatkowe bodźce dla rozwoju naszego kraju, musimy mieć lepsze połączenia komunikacyjne drogowe i kolejowe z naszymi sąsiadami, szczególnie z Czechami i Słowakami” - podkreślił.

„To świetnie widać na mapie naszego kraju – jeżeli ponanosilibyśmy na nią średnią prędkość podróży czy to pasażerskiej, czy szczególnie przewożenia towarów, to widać wyraźnie, jak to załamuje się przy terenach nadgranicznych” - obrazował minister.

„W związku z tym, priorytetem na najbliższe lata będzie znaczne usprawnienie tych przejść granicznych i pracujemy nad tym z panem ministrem (infrastruktury Andrzejem – PAP) Adamczykiem już w tej chwili. Bo np. trasa S3 w woj. dolnośląskim i przejście do Czechów – jest naszym priorytetem. Autostradę A1 mamy, ale chodzi teraz o szereg połączeń kolejowych” - wymieniał.

„Jednym z nich jest właśnie (planowane nowe połączenie - PAP) Ostrawa-Jastrzębie. Dla Jastrzębia – to jest duża aglomeracja miejska, która nie ma połączenia kolejowego. Więc tutaj aż prosi się to połączenie Jastrzębia z Ostrawą” - zaznaczył.

Minister odniósł się też do pytania, czy w nowym rządzie pozostanie na czele obu dotychczasowych resortów. Jak mówił, w razie ew. perspektywy wyboru jednego z nich, będzie rozmawiał. „Od tego jest premier. Tu premier decyduje, kogo widzi w rządzie, na jakim stanowisku. Oczywiście mamy prawo zgodzić się, albo nie, ale zazwyczaj premierowi się nie odmawia” - wskazał Kwieciński.(PAP)

autor: Mateusz Babak