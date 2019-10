Jukcer dodał, że jeżeli chodzi o negocjacje brexitowe, rozmowy dotyczyły Protokołu w sprawie Irlandii i Irlandii Północnej, czyli tzw. backstopu. Negocjatorzy omówili również deklarację polityczną, która określa przyszłe relacje miedzy Zjednoczonym Królestwem a Unia Europejską.

Wcześniej w sprawie umowy rozwodowej ustalono, że Irlandia Północna pozostaje częścią europejskiej unii celnej i będzie stosowała się do unijnych regulacji handlowych. To właśnie dlatego nie powstanie granica pomiędzy dwiema Irlandiami. Granica natomiast powstałaby na Morzu Irlandzkim, co oznacza, że handel miedzy Irlandią Północną a Anglią, Szkocją i Walią podlegałby kontroli. Wszytko wskazuje na to, że deklaracje Johnsona i Junckera w sprawie porozumienia brexitowego dotyczą właśnie tej propozycji. Zaznaczyć należy, że jest to porozumienie na poziomie technicznym.