Prezes NIK Marian Banaś oświadczył w poniedziałek, że jutro wystąpi z wnioskiem do marszałek Sejmu o bezpłatny urlop do czasu dogłębnego wyjaśnienia sprawy przez CBA. W TVP info odniósł się do doniesień Superwizjera TVN nt. jego majątku i działalności prowadzonej w należącej do niego kamienicy.źródło: Agencja Gazeta

autor zdjęcia: Fot. Slawomir Kaminski Agencja Gazeta