Prezydent stolicy wziął w piątek udział w sztabie kryzysowym w siedzibie MPWiK poświęconym awarii układu przesyłowego ścieków. Wcześniej uczestniczył w posiedzeniu sztabu kryzysowego w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, na którym władze samorządowe i rządowe rozmawiały o sposobie naprawy awarii.

Po zakończeniu posiedzenia szef KPRM Michał Dworczyk poinformował, że podczas spotkania przedstawiono władzom Warszawy propozycję pomocy, polegającej na zbudowaniu alternatywnego rurociągu, którym będą tłoczone ścieki z lewobrzeżnej do prawobrzeżnej Warszawy, tak aby następnie trafiły one do oczyszczalni ścieków "Czajka".

"Chcemy w tej chwili opracować tego typu działania, które doprowadzą do tego, żeby zminimalizować zrzut ścieków do Wisły" - powiedział prezydent Warszawy na piątkowym briefingu prasowym po posiedzeniu w MPWiK.

"My mamy swoją własną koncepcję, która jest oparta o wyjątkową polską technologię, która ma polegać na tym, że będziemy te ścieki ozonować, czyli zanim jeszcze powstaną inne rozwiązania, będziemy się starali, żeby te ścieki były jak najmniej szkodliwe. Równolegle pracujemy nad koncepcją zbudowania mostu pontonowego przy współudziale wojska po to, żeby móc te ścieki bezpośrednio przerzucić do oczyszczalni ścieków" - mówił prezydent miasta.

Jak dodał, pozostaje pytanie, czy most wytrzyma takie obciążenie. "Jeżeli nie most, to trzeba będzie szukać innych rozwiązań, np. (utrzymanie rurociągu - PAP) na pływakach" - dodał. "Cały czas pracujemy nad rozwiązaniami alternatywnymi" - podkreślił.

Trzaskowski zaznaczył, że ozonowanie nie powoduje żadnych dodatkowych problemów środowiskowych. "To by znaczyło, że ten strumień ścieku będzie dużo, dużo bardziej bezpieczny, pozbawiony części, a być może większości bakterii. To jest pierwsze działanie, które planujemy od wielu godzin. Miejmy nadzieję, że uda się wcielić to rozwiązanie w życie jak najszybciej - jeszcze być może w niedzielę albo w poniedziałek" - powiedział. Trzaskowski podkreślił, że sprzęt potrzebny do działań w tym zakresie jest już sprowadzany.