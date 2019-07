Projekt ustala na lata 2020-2022 poziomy Narodowego Celu Wskaźnikowego, czyli średniego udziału biopaliw w zużyciu paliw na potrzeby transportu. Od 2020 r. w kolejnych latach nominalny NCW ma wynosić 8,5 proc., 8,6 i 8,7 proc. Projekt precyzuje też szereg innych czynników do obliczania realizacji tego celu.

Zakłada m.in. włączenie do NCW nowych rodzajów paliw. Proponuje, aby ustawa nie obejmowała jedynie zdefiniowanych paliw ciekłych, ale też inne paliwa stosowane w transporcie, które pojawiły się wraz z postępem technologii. Chodzi np. o sprężony gaz ziemny. Dodatkowo do NCW zaliczane mają być produkty pochodzące z procesu tzw. współuwodornienia. To produkcja biokomponentów z produktów pochodzenia naftowego oraz np. olejów roślinnych, tłuszczów, odpadków, biomasy itp. Wreszcie ustawa ma objąć również paliwa ciekłe zawierające biowodór - wyprodukowane przy użyciu biometanu, czyli oczyszczonego biogazu z biogazowni.

Zgodnie z projektem minimalny udział biokomponentów w benzynach silnikowych w latach 2020-2022 ma wynosić 3,20 proc. W oleju napędowym udział ten ma wynosić odpowiednio: 4,90 proc. w 2020 r., 4,95 proc. w 2021 r. i 5,00 proc. w 2022 r.

Projekt zmienia też ustawę o elektromobilności, przesuwając o dwa lata niektóre terminy.

Chodzi o udział pojazdów elektrycznych we flotach pojazdów użytkowanych przez naczelne lub centralne organy administracji państwowej i przez jednostki samorządu terytorialnego. 10-proc. udział samochodów elektrycznych w tych flotach ma być osiągnięty z początkiem 2022 r., a nie z początkiem 2020 r.

Ustawa o elektromobilności w obecnym brzmieniu mówi też, że określone jednostki samorządu od początku 2020 r. wykonują zadanie lub zlecają wykonywanie zadań publicznych podmiotowi, którego udział pojazdów elektrycznych we flocie użytkowanych pojazdów przy wykonywaniu tego zadania wynosi 10 proc. Projekt zakłada, że termin zostanie przesunięty o dwa lata, do początku 2022 r.(PAP)