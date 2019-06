"Najwięcej, bo 19 protestów, wpłynęło z okręgu wyborczego nr 4 - Warszawa i przyległe powiaty - zaś pięć protestów z okręgu wyborczego nr 13 - woj. lubuskie i woj. zachodniopomorskie" - powiedział Krzysztof Michałowski z zespołu prasowego SN.

Ponadto - według danych SN - po cztery protesty wpłynęły z okręgów wyborczych nr 1 (woj. pomorskie), nr 6 (woj. łódzkie) i nr 11 (woj. śląskie), po trzy z okręgów nr 5 (4 miasta na prawach powiatu i 29 powiatów woj. mazowieckiego), nr 7 (woj. wielkopolskie), nr 10 (woj. małopolskie i świętokrzyskie) i nr 12 (woj. dolnośląskie i opolskie). Z pozostałych okręgów wyborczych - nr 2 (woj. kujawsko-pomorskie), nr 3 (woj. podlaskie i warmińsko-mazurskie), nr 8 (woj. lubelskie) i nr 9 (woj. podkarpackie) - wpłynęło po jednym proteście.

Michałowski, odnosząc się do treści protestów, poinformował, że dwa z nich dotyczyły podejrzeń o nieprawidłowości w liczeniu głosów w obwodowych komisjach wyborczych. Wyborcy w tych protestach wskazali, że oddali swoje głosy na określonych kandydatów, a w protokole przy nazwiskach tych kandydatów widniało zero głosów.

"W innym proteście wskazano, że jeden z lokali wyborczych, który znajdował się na terenie szpitala, nie był otwarty przez cały czas trwania wyborów, pozostawał zamknięty od godz. 14 do 20.30" - powiedział Michałowski. Kolejne protesty dotyczą np. nieprawidłowości w spisach wyborców albo głosowania korespondencyjnego.

Natomiast - jak podał zespół prasowy SN - w 13 obszernych protestach o zbliżonej treści wyborcy podnieśli zarzuty naruszenia zasady tajności głosowania. "W ocenie wnoszących protesty, obwodowe komisje wyborcze zapewniły zbyt małą liczbę miejsc do głosowania, miejsca były niedostatecznie przygotowane i nie zapewniały tajności głosowania" - wyjaśnił Michałowski.

"W jednym z protestów podniesiono zarzut korupcji wyborczej. Naruszenie, zdaniem wyborcy, miało polegać na zaproponowaniu, uchwaleniu i wypłaceniu jednorazowego świadczenia społecznego w trakcie kampanii wyborczej. W proteście wyborca wskazuje, że wypłata tzw. 13. emerytury mogła wpłynąć na wynik wyborów" - dodał.

Jak przypomniał Michałowski, protesty przeciwko ważności wyborów do PE wnosiło się na piśmie do Sądu Najwyższego w terminie siedmiu dni od ogłoszenia wyników wyborów przez Państwową Komisję Wyborczą w Dzienniku Ustaw RP. "Ostatnim dniem, w którym można było złożyć protest przeciwko ważności tegorocznych wyborów do Parlamentu Europejskiego, był wtorek 4 czerwca. Nadanie w tym terminie protestu na Poczcie Polskiej jest równoznaczne z wniesieniem go do SN" - dodał. Część protestów spływała do SN pocztą w kolejnych dniach.

Rozpatrywanie protestów wyborczych należy do kompetencji Izby Kontroli Nadzwyczajnej i Spraw Publicznych SN. "Protesty jeszcze nie są rozpoznawane, aktualnie do SN spływają stanowiska PKW i PG do protestów" - zaznaczył Michałowski.

SN podejmuje uchwałę w przedmiocie ważności wyborów w składzie trzech sędziów. Uchwałę tę ogłasza się w Dzienniku Ustaw.

Po wyborach do PE w 2014 r. SN rozpoznał 64 protesty. Zarzuty okazały się wtedy zasadne w przypadku 13 protestów, ale SN uznał, że stwierdzone wówczas nieprawidłowości nie miały wpływu na wynik wyborów.